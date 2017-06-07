"Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль в РФ
Среда, 7 июня 2017, 00:53
Украинский теплоход "Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль в России.
Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, передает ТАСС.
По его словам, в среду во второй половине дня ожидается прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону.
"Место швартовки будет определено дополнительно", - сказал Кравченко.
Он уточнил, что теплоход был продан российской компании.
Ранее сообщалось, что руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать теплоход класса река-море "Генерал Ватутин".
Накануне украинские СМИ сообщили, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону крымского полуострова.