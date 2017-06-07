Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль в РФ

Среда, 7 июня 2017, 00:53

Украинский теплоход "Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль в России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, передает ТАСС.

По его словам, в среду во второй половине дня ожидается прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону.

"Место швартовки будет определено дополнительно", - сказал Кравченко.

Он уточнил, что теплоход был продан российской компании.

Ранее сообщалось, что руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать теплоход класса река-море "Генерал Ватутин".

Накануне украинские СМИ сообщили, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону крымского полуострова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Росcия
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: