"Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль в РФ

Украинский теплоход "Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль в России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, передает ТАСС.

По его словам, в среду во второй половине дня ожидается прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону.

"Место швартовки будет определено дополнительно", - сказал Кравченко.

Он уточнил, что теплоход был продан российской компании.

Ранее сообщалось, что руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать теплоход класса река-море "Генерал Ватутин".

Накануне украинские СМИ сообщили, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону крымского полуострова.