Под ночь боевики обстреляли КП "Марьинка"

6 июня на Донетчине боевики снова обстреливали позиции контрольного поста "Мар`инка", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины.



Огонь боевики открыли около 21:00 из стрелкового оружия и АГС-17, сообщает Государственная пограничная служба.



Обстрел незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной Киеву территории.



Никто из украинских защитников не пострадал.



Огонь в ответ не открывали.



Пограничники отмечают, что с начала этого года зафиксировано более 30 обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины со стороны российских наемников.