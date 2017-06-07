Под ночь боевики обстреляли КП "Марьинка"
Среда, 7 июня 2017, 08:40
6 июня на Донетчине боевики снова обстреливали позиции контрольного поста "Мар`инка", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Огонь боевики открыли около 21:00 из стрелкового оружия и АГС-17, сообщает Государственная пограничная служба.
Обстрел незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной Киеву территории.
Никто из украинских защитников не пострадал.
Огонь в ответ не открывали.
Пограничники отмечают, что с начала этого года зафиксировано более 30 обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины со стороны российских наемников.