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Только в 1 из 18 министерств обустроена детская комната

Среда, 7 июня 2017, 09:22

Из 18 министерств лишь в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обустроена комната для детей сотрудников.

Об этом собщают "Украинские новости", ссылаясь на ответы министерств и секретариата Кабинета министров на запрос агентства.

"На заседании членов первичной профсоюзной организации сотрудников Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 11 мая 2017 года было принято решение рассмотреть вопрос об обустройстве комнаты для детей сотрудников Минрегиона... Следовательно, в Минрегионе инициировали создание детской комнаты", – говорится в ответе министерства.

Отмечается, что обустройство комнаты осуществлено усилиями сотрудников ведомства.

Подчеркивается, что находиться в ней смогут и дети посетителей министерства.

В Минрегионразвития работает 250 женщин, 150 из которых имеют несовершеннолетних детей (90 – дошкольного возраста и 80 – школьного).

В свою очередь, Министерство молодежи и спорта сообщило, что на данный момент детская комната отсутствует, но ведомство обратилось к ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", который является балансодержателем здания, с просьбой рассмотреть возможность обустройства такой комнаты в административном здании.

В сентябре 2016 года министр Кабмина Александр Саенко анонсировал, что секретариат намерен открыть комнату для детей в здании правительства, но по состоянию на май данная комната отсутствует.

В ответе всех остальных министерств отмечается, что детские комнаты в ведомствах отсутствуют и их открытие в ближайшее время не предусмотрено.

23 мая Министерство социальной политики заявило, что намерено разработать и утвердить положение о деятельности детских комнат в учреждениях и организациях.

Верховная Рада открыла в своем здании комнату для детей еще 29 октября 2015 года. На ее обустройство потратили 72,8 тысячи гривен.

Темы: Кабинет министров
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