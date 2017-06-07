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Под Радой - митинг против рынка земли

Среда, 7 июня 2017, 09:30

Под парламентом собралось несколько тысяч человек, выступающих против введения рынка земли.

Об этом сообщает с места события корреспондент "Украинской правды".

Преимущественно это люди старшего возраста и студенты. Они держат в руках атрибутику "Аграрной партии" и плакаты "Нас атакуют рейдеры", "Нет дикому рынку земли", "Продажа земли - геноцид украинцев".

 
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В то же время участники акции не выкрикивают никаких лозунгов.

 
По оценкам правоохранителей, митингующих - около тысячи
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В то же время лидер Аграрной партии Виталий Скоцик заявил, что активисты привезли в Киев 3 миллионв подписей против "дикого" рынка земли, собранных в рамках всеукраинской акции.

"Мы также привезли сюда наше видение земельной реформы, воплощенное в законопроекте о развитии земельных отношений до 2025 года", - сказал Скоцик со сцены.
 
По его мнению, Украина не готова к продаже земель сельхозназначения ни в организационном, ни в экономическом, ни в правовом смысле.

Пресс-служба Аграрной партии также сообщает, что во время митинга они планируют передать руководству Верховной Рады проект закона "Об Общегосударственной программе развития земельных отношений в Украине на период до 2025 года", содержащий комплексный план земельной реформы с 16 направлений.

Отмечается, что документ является итогом работы экспертной группы при Аграрной партии и публичного обсуждения ее наработок на земельных форумах.

Планируется принятие отдельного резолюции митинга-протеста, который будет передана органам власти.

Как известно, против введения рынка земель выступает ряд политических сил, в частности Радикальная партия и "Батькивщина".

Накануне лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова организовывать протесты против земельной реформы

"Я предупреждаю сегодня власть Порошенко, что если они хоть шаг сделают к распродаже сельскохозяйственной земли, украинский народ восстанет - и партия "Батькивщина" вместе с украинскими фермерами будут в числе организаторов сопротивления людей практически афере века, которую готовят сегодня против Украины", - сказала она на согласительном совете 6 июня.

Подробнее о ситуации с рынком земли читайте в статье "Экономической правды" "Перезагрузка рынка земли или "экономический нонсенс"

Читайте также: "Земля на старте: Украина приближается к открытию рынка"

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Радаземля
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