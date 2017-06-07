Вблизи "Майорского" догнали авто с продуктами

Неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" 6 июня пограничники задержали автомобиль, который пытался в объезд контроля провезти продукты.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" пограничный наряд заметил автомобиль "ГАЗ", совершивший съезд с дорожного коридора. Автомобиль начал двигаться в направлении неподконтрольной территории вне КПВВ", – информирует ведомство.



Пограничники Краматорского отряда догнали и задержали автомобиль.

"Выяснилось, что водитель пытался переместить через линию соприкосновения продукты питания – молочные и колбасные изделия. Общая сумма товара составила 100 000 гривен", – уточняет видомтсва.





Нарушителя и обнаруженные продукты питания переданы работникам Государственной фискальной службы.