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Оппоблок требует расследовать нападение с зеленкой на Королевскую

Среда, 7 июня 2017, 10:21

Фракция "Оппозиционный блок" обратилась в правоохранительные органы с требованием найти и наказать тех, кто облил зеленкой в Одессе депутата Наталью Королевскую.

Такое заявление в среду с трибуны Верховной Рады сделал председатель фракции Юрий Бойко.

Он попросил считать его выступление депутатским запросом к руководителям Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

"Наша фракция считает, что это провокация, и требует от руководства правоохранительных органов - генерального прокурора, министра внутренних дел - объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата", - отметил Бойко.

По словам нардепа, на члена его фракции, "мать троих детей" Королевскую напали "несколько человек в камуфляжной форме", в результате чего нанесли ей травму.

Как сообщалось, 2 июня Королевская в Одессе участвовала в конференции "Женщины за мир". Отель, где проходило мероприятие, пикетировали активисты, которые называли конференцию пророссийской акцией.

Когда Королевская выходила из здания на улицу, к ней подошел неизвестный в камуфляжной форме и облил лицо народного депутата зеленкой.

Позже пресс-служба Королевской заявила, что у нардепа ожог глаза и частичная потеря зрения, и что это подтвердили в Киевском центре микрохирургии глаза.

краинская правда

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Темы: Оппозиционный блокКоролевскаяВерховная Рада
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