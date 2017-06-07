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Виктория Пташник уходит из Демальянса

Среда, 7 июня 2017, 11:05

Сопредседатель и член партии "Демократический альянс" объявила, что покидает свой пост и членство в политической силе.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Я приняла важное решение. Решение, которое далось мне непросто. Но сейчас я абсолютно уверена в его правильности. Я оставляю пост сопредседателя и члена политической партии "Демократический альянс", - написала Пташник.

Сейчас она хочет сосредоточиться на законотворческой работе.

Она также отметила, что опыт работы в парламенте закалил ее, но не научил играть по правилам украинской политики.

"Я не могу позволить себе давать обещания, не будучи уверенной, что выполню их. Не могу и не хочу играть в межпартийные войны. Мне очень не хватает реальных проектов с реальными результатами и возможностью измерять свою эффективность", - добавила она.

Пташник также отметила, что ранее представляла работу в Раде "несколько идеалистически", то есть "более эффективной и более профессиональной". Но ее ожидания во многом не оправдались.

"Вместе с тем, я продолжаю верить в "ДемАльянс" и в его будущее. Надеюсь, что в конечном итоге партия пройдет период становления и наладит эффективный диалог и сотрудничество между партийцами", - подытожила она.

Виктория Пташник является внефракционным нардепом Украины, членом Комитета по вопросам экономической политики, членом Конституционной комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины.

Темы: партии
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