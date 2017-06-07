Виктория Пташник уходит из Демальянса
Сопредседатель и член партии "Демократический альянс" объявила, что покидает свой пост и членство в политической силе.
Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Я приняла важное решение. Решение, которое далось мне непросто. Но сейчас я абсолютно уверена в его правильности. Я оставляю пост сопредседателя и члена политической партии "Демократический альянс", - написала Пташник.
Сейчас она хочет сосредоточиться на законотворческой работе.
Она также отметила, что опыт работы в парламенте закалил ее, но не научил играть по правилам украинской политики.
"Я не могу позволить себе давать обещания, не будучи уверенной, что выполню их. Не могу и не хочу играть в межпартийные войны. Мне очень не хватает реальных проектов с реальными результатами и возможностью измерять свою эффективность", - добавила она.
Пташник также отметила, что ранее представляла работу в Раде "несколько идеалистически", то есть "более эффективной и более профессиональной". Но ее ожидания во многом не оправдались.
"Вместе с тем, я продолжаю верить в "ДемАльянс" и в его будущее. Надеюсь, что в конечном итоге партия пройдет период становления и наладит эффективный диалог и сотрудничество между партийцами", - подытожила она.
Виктория Пташник является внефракционным нардепом Украины, членом Комитета по вопросам экономической политики, членом Конституционной комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины.