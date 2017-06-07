"Генерал Ватутин" будет возить российских туристов

Проданный украинской компанией в Россию теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в РФ.

Об этом сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР).

"Теплоход встанет на внутренние речные маршруты уже в 2018 году", - заявляют там.

При этом в АТОР отметили, что пока точно неизвестно, по каким именно маршрутам будет выполнять навигацию "Генерал Ватутин", известно лишь, что он займет на речном круизном рынке России сегмент "выше среднего".

В операторе, который будет продавать туры на теплоход, компании "Инфофлот" рассказали ассоциации, что до начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра.

По данным АТОР, теплоход приобретен сейшельской компанией Skypoint, управлять теплоходом в России она будет через свою "дочку" (российское юридическое лицо).

Как сообщалось, 6 июня в украинских СМИ появилась информация, что теплоход "Генерал Ватутин", вместо того чтобы везти туристов в Одессу, по неизвестным причинам отправился в сторону крымского полуострова.

Как удалось выяснить "Украинской правде", судно направилось в Россию, поскольку компания-судовладелец продала его.

Украинская правда