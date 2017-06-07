Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман поручил Авакову "вытрясти душу" из схемщиков в регионах

Среда, 7 июня 2017, 11:57

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе МВД Арсену Авакову провести ряд проверок в регионах для выявления махинаций в сфере землеустройства и строительства.

Он это сделал в среду на еженедельном заседании правительства.

"Что касается земельных махинаций, Арсен Борисович, я бы Вас попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации", - обратился глава правительства к министру внутренних дел.

Премьер подчеркнул, что это должны быть "серьезные отработки". "Вы работаете в плановом режиме, а надо сделать серьезные отработки, чтобы перевернуть там всех тех, кто позволяет себе нечестно, непрозрачно управлять земельными ресурсами на территориях", - подчеркнул он.

Премьер также напомнил, что в рамках децентрализации почти все архитектурно-строительные инспекции перешли на уровень органов местного самоуправления, и отметил, что в сфере строительства также есть злоупотребления.

"С одной стороны вопросы адаптации европейских норм ... Не могут города обслуживать интересы застройщиков. Среда должна быть комфортной для людей. Но иногда у нас пренебрегают нормами и на это все глаза закрывают и много где возникают злоупотребления в этом вопросе. Поэтому я бы просил, Арсен Борисович, такое же поручение по земельным махинациям и таких же махинациях в сфере строительства. Вытрясти душу этим ГАСКам (госинспекциям архитектурно-строительного контроля - ред.), чтобы никаких схем не было", - сказал премьер.

"Если у них есть душа", - ответил на это Аваков.

"Ну тогда найдите и вытрясите", - подчеркнул Гройсман.

Евгений Кизилов, УП

Темы: земляГройсманКабинет министровАваковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
земля
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Арестованы земли на острове Муромец в Киеве, незаконно застроенные при содействии советника Кличко
Правительству советуют обратить внимание, что земли в Украине продаются по заведомо заниженным ценам
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: