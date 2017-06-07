Гройсман поручил Авакову "вытрясти душу" из схемщиков в регионах

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе МВД Арсену Авакову провести ряд проверок в регионах для выявления махинаций в сфере землеустройства и строительства.

Он это сделал в среду на еженедельном заседании правительства.

"Что касается земельных махинаций, Арсен Борисович, я бы Вас попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации", - обратился глава правительства к министру внутренних дел.

Премьер подчеркнул, что это должны быть "серьезные отработки". "Вы работаете в плановом режиме, а надо сделать серьезные отработки, чтобы перевернуть там всех тех, кто позволяет себе нечестно, непрозрачно управлять земельными ресурсами на территориях", - подчеркнул он.

Премьер также напомнил, что в рамках децентрализации почти все архитектурно-строительные инспекции перешли на уровень органов местного самоуправления, и отметил, что в сфере строительства также есть злоупотребления.

"С одной стороны вопросы адаптации европейских норм ... Не могут города обслуживать интересы застройщиков. Среда должна быть комфортной для людей. Но иногда у нас пренебрегают нормами и на это все глаза закрывают и много где возникают злоупотребления в этом вопросе. Поэтому я бы просил, Арсен Борисович, такое же поручение по земельным махинациям и таких же махинациях в сфере строительства. Вытрясти душу этим ГАСКам (госинспекциям архитектурно-строительного контроля - ред.), чтобы никаких схем не было", - сказал премьер.

"Если у них есть душа", - ответил на это Аваков.

"Ну тогда найдите и вытрясите", - подчеркнул Гройсман.

Евгений Кизилов, УП