Гройсман верит, что противники земельной реформы изменят мнение

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что земельная реформа в Украине так же нужна, как медицинская, пенсионная и прочие.



На заседании правительства 7 июня премьер отметил, что в парламенте дан старт проведению медицинской реформы.



"Любое изменение – не простое, но я убежден, что реформа после ее принятия будет очень успешно реализована в интересах граждан и возврата уважения к медикам", – сказал он и поблагодарил команду Министерства здравоохранения и президента за работу над этим.



Гройсман сообщил, что 7 июня правительство примет решение о Государственном фонде регионального развития, который является "политикой государства по поддержке всех территорий страны для реализации самых востребованных проектов".



Он отметил, что на первом этапе Минрегионстрой предполагает потратить на это 765 миллионов гривен изс 3,5 миллиарда, в целом предусмотренных на инфраструктурные проекты. Премьер привел примеры использования средств по областям: образовательные и медицинские учреждения, стадионы, аэропорты и т.д.



Также Кабмин предлагает решения по земельным отношениям. Гройсман подчеркнул, что нужно отменить возможности злоупотребления на местах при оформлении земли.



Заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк впоследствии озвучил предложения по ликвидации таких схем. Антикоррупционные решения должны дать больше прозрачности и больше публичности, сказал премьер.



"Когда мы начинали децентрализацию – сколько тогда критики было, в том числе, и в мой адрес, и в адрес правительства Яценюка, потому что мы приняли концепцию 1 апреля 2014 года. Те же, кто десятилетиями управляли страной, но ничего не сделали, кроме того, что разваливали ее, критиковали, что децентрализация – плохая реформа, она не нужна. Сегодня они уже кричат, что это уже нормально. Но тогда нам оказывалось сильнейшее сопротивление", – заявил Гройсман.

По его словам, такие политиканы "питаются" критикой.



"То же самое сегодня происходит с земельной реформой", – сказал Гройсман.



Он заверил: "Надо сегодня принести нормальную жизнь на сельские территории. Когда я слышу, что говорят об аграрном секторе и не говорят о развитии сельских территорий, – я считаю, что это огромная несправедливость. Украинское село надо развивать ...".



Премьер отметил, что нужно не только вырастить – но и продать на рынки других стран украинскую продукцию, и для этого нужна земельная реформа.



"Можно все оставлять, как есть. Пусть латифундисты, олигархи, которые имеют по 500, по миллиону гектаров земли – пусть живут, как живут сегодня. А что будет делать украинский фермер и крестьянин? Получать мизерную арендную плату за это? Я категорически не согласен с этим", – заявил Гройсман.



"Я считаю, что нам нужно обеспечивать лидерство в реформах, которые будут служить интересам украинцев. У нас есть задача создать в селе рабочие места, развить сельские территории, чтобы в селе зародился малый и средний бизнес – этот потенциал у нас абсолютно недоразвит, потому что большие холдинги фактически управляют землей, но не занимаются ни инфраструктурой сельской, ни селами", – сказал премьер.



Он убежден, что противники земельной реформы изменят мнение, как и в случае с децентрализацией: "3 года назад, недальновидные, говорили, что децентрализация – это плохо, теперь уже никто и слова плохого не может сказать в адрес децентрализации, потому что понимают, что люди почувствовали изменения ".



"То же касается и медицинской реформы, и пенсионной реформы. Время, когда разваливали страну, осталось в прошлом. Это время войдет в историю Украины как время упущенных возможностей, – а сейчас мы можем развивать экономику, делать системные реформы", - заявил Гройсман.



Как известно, "Самопомич", "Батькивщина" и отдельные политики критикуют реформы правительства Гройсмана, Юлия Тимошенко выступает за референдум о продаже земли и угрожает протестами.



Алена Рощенко, УП