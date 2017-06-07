Порошенко ветировал закон о частных детективах

Президент Петр Порошенко вернул Верховной Раде со своими предложениями закон о частных детективах.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады. Порошенко вернул закон в парламент 6 июня.

Как указано в его замечаниях, Порошенко не может согласиться с предложенным Законом Украины "О частной детективной (розыскной) деятельности" подходом к определению общих принципов организации частной детективной (розыскной) деятельности в Украине.

"Возвращаю этот Закон для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с нормами законодательных актов, которые являются базовыми в соответствующих сферах правового регулирования", - говорится в пояснениях Порошенко.

Украинская правда