Сытник считает, что Мартыненко некуда бежать

Экс-нардеп Николай Мартыненко задействовал в схемах хищений свои активы за рубежом, теперь еще три страны ведут расследование в отношении него.



Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью DW.



На вопрос, действительно ли имущество Мартыненко арестовано, он ответил: "Эту информацию подтвердила прокуратура. Поэтому, хотя у меня лично решения нет, но я думаю, что действительно арестовали".



"Адвокаты уже говорят, что это месть. Сначала они говорили, что нет решения, а теперь уже не ставят под сомнение наличие ареста, но говорят, что это месть", – добавил Сытник.



На вопрос, демонстрировал ли Мартыненко желание сбежать или вывести активы, директор НАБУ ответил, что "у него уже есть активы за рубежом".



"Все эти "прокладки" функционировали за пределами Украины. Все установленные расходы из средств, которые были похищены, – они были сделаны в основном за рубежом. Господин Мартыненко не только имел в ходе реализации этих схем все активы за пределами Украины, но и оплачивал работы за ее пределами. Эта схема действовала на постоянной основе", – сказал Сытник.



На вопрос, поможет ли арест имущества избежать влияния Мартыненко на следствие или бегства экс-нардепа за границу, он ответил: "Мартыненко рассказывает о предвзятости следствия, но совсем не любит говорить о том, что, кроме нас, еще три страны в отношении него ведут расследование. Это, кстати, подтверждает факт наличия активов за рубежом".



"Поэтому особенно бежать ему некуда", – подчеркнул Сытник.



Как известно, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017 года.

По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн долл.



В целом НАБУ расследует три уголовных производства в отношении Мартыненко.



22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта". Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о взятии Мартыненко на поруки нардепами.



Кроме того, суд арестовал часть имущества Мартыненко: квартиру в Киеве, автомобиль и два счета в уже обанкротившемся "Диамантбанке", 5% акций которого владел экс-нардеп.



Алена Рощенко, УП