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Рябошапка говорит, что в НАПК боятся показывать премии

Среда, 7 июня 2017, 15:08

Член НАПК Руслан Рябошапка считает, что руководитель департамента про конфликт интересов Александр Писаренко хочет скрыть информацию о распределении премий в аппарате.

Об этом Рябошапка написал на своей странице в Facebook, добавив служебную записку Писаренко.

В ней Писаренко реагирует по поручению руководителя аппарата НАПК.

"Согласно письму члена НАПК Рябошапки Р. от ​​26.05.2017 №17-0 / 36-17 последний обращается с просьбой к Председателю НАПК предоставить копии документов о премировании работников и руководства отдельных структурных подразделений НАПК с установлением срока предоставления соответствующих документов", - говорится в записке.

Писаренко в ней "обращает внимание", что "скорее всего, интерес члена Рябошапки связан с ситуацией, сложившейся с ненадлежащей организацией работы Департамента антикоррупционной политики, который координируется Рябошапкой".

"Учитывая указанное, считаю, что в случае предоставления запрашиваемой информации адресату, она непременно появится в "манипулятивно-извращенной" форме на той же странице Рябошапки в "Фейсбук", с целью, в очередной раз, отвести внимание общественности от провалов в координированных им направлений работы Национального агентства", - написал Писаренко.

В то же время Рябошапка указывает, что такая позиция Писаренко свидетельствует, что он не желает обнародования информации, поскольку она покажет "злоупотребление руководителем аппарата и его друзьями, такими как Писаренко, при распределении премий в аппарате".

"Один из таких внутренних врагов (в НАПК - ред.) - Александр Писаренко - руководитель департамента по конфликту интересов, известный тем, что выполнял "заказ" в отношении Сергея Лещенко, Юлии Марушевский, Центра противодействия коррупции, вносил на рассмотрение НАПК протоколы о нарушении конфликта интересов в действиях руководства одного из танцевальных коллективов", - написал Рябошапка.

Как известно, 15 февраля Печерский районный суд Киева закрыл так называемую "квартирную дело" народного депутата Сергея Лещенко, не найдя в ней состава преступления.

"Незаконное преследование Лещенко С.А. по протоколу, составленному Назка - завершилось. Постановление Печерского районного суда г.. Киева от 15.02.2017 года о прекращении производства по делу вступило в законную силу", - написал тогда его адвокат.

Темы: НАПКкоррупциязарплаты
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