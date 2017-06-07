Газовый контракт Тимошенко рассмотрят на предмет угрозы нацбезопасности

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос контракта с "Газпромом", который в 2009 году заключила Юлия Тимошенко, и его угрозы национальной безопасности.



Соответствующее решение было принято на заседании комитета 7 июня.



При голосовании экс-член фракции "Батькивщина" Надежда Савченко воздержалась.

Она отметила, что считает неуместным выносить этот вопрос на рассмотрение комитета, поскольку решение комитета будет популистским, и не будет тянуть за собой никакой ответственности.

"Поэтому не стоит тратить время комитета, который должен работать на защиту государства, на ваши войны с Тимошенко", - сказала она, обращаясь к лидеру фракции БПП Артура Герасимова.

"Нет никакой войны с Тимошенко" - апеллировал ей нардеп.

"У нас есть контракт, по которому - четко подтверждено - Путин получил более 30 млрд долларов. Только представьте, какая часть этих денег пошла на закупку орудий и танков и оружия, которым убивают наших людей.. Поэтому искренне прошу разобраться в ситуации", - продолжил Герасимов.

Как известно, лидер фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета 6 июня призвал комитеты ВР по нацбезопасности и антикоррупционный немедленно вызвать экс-премьера Тимошенко и рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года, rоторый содержал норму "take or pay".



Он также сообщил, что "Блок Петра Порошенко" также хочет, чтобы антикоррупционные органы проверили контракт 2009 года.



Юлия Тимошенко в свою очередь отмечала, что пресловутый принцип бери или плати в то время был заложен в типовой контракт для всех потребителей российского газа.

Нынешние же заявления власти Тимошенко назвала "истерией, направленной против партии "Батькивщина".

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Валентина Романенко, УП