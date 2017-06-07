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Директор НАБУ об итогах: Круговая порука начала сыпаться

Среда, 7 июня 2017, 15:45

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что круговую поруку политиков-коррупционеров начали преодолевать.

Об этом он заявил в интервью DW, подводя итоги 2 лет существования НАБУ.

"Главный итог – мы расследуем дела и арестовываем тех людей, которых до сих пор никто никогда не арестовывал. Но круговая порука, которая существовала в Украине, – она ​​начала сыпаться. Неприкасаемых теперь нет, и мы это показали", – сказал Сытник.

По его словам, этих результатов удалось достичь достаточно быстро по сравнению с другими государствами: "Нам часто ставят в пример опыт Румынии, но наши коллеги там начали расследовать подобные дела только на десятый год своего существования".

По состоянию на 30 апреля НАБУ вело 328 дел и подало в суд 65 обвинительных актов.

Сытник сообщил: "На 30 апреля мы имели решения судов в отношении 16 человек, в основном – на основании сделки, когда обвиняемый не имеет конфронтации со следствием".

"Впрочем, важны приговоры по масштабным делам, по типу дело Онищенко, которое мы недавно передали в суд", – отметил директор НАБУ.

"Я понимаю, что нас критикуют за то, что мы никого не посадили. Но мы постоянно пытаемся донести, что мы не сажаем – это дело суда. Некоторые дела вообще не двигаются в судах – валяются там по 12-14 месяцев. И это говорит о том, что необходимо продолжать судебную реформу и создавать специализированный антикоррупционный суд", – подчеркнул он.

Несмотря на проверку имущества судьи Павла Вовка, нардепов Евгения Дейдея и Андрея Лозового, Сытник не стал утверждать, что электронные декларации – это действенный инструмент разоблачения коррупции.

"О том, что это действенный инструмент, мы сможем утвердительно сказать, когда будут судебные приговоры, которые вступят в силу… Это первая волна таких дел. Сейчас по ним провели расследование. Прокуратура также считала, что там есть основания, так, например, появились эти представления в Верховную Раду (о снятии неприкосновенности – ред.) ", - сказал он.

Комментировать назначения аудиторов НАБУ Сытник не стал, но сказал, что чтобы это не стало инструментом контроля бюро со стороны конкретных людей во власти, а не общества, надо провести надлежащий конкурс.

"Я считаю, что те события, которые ранее прошли в парламенте, – они несколько дискредитировали эту идею, к сожалению", - завил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: НАБУсуд
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