Защита Насирова объяснила, почему он не сдал еще один загранпаспорт

Защита отстраненного главы ДФС в среду, 7 июня, на рассмотрении Соломенского райсуда Киева заявила, что Роман Насиров не сдал паспорт, потому что в нем закончились страницы.

Об этом на заседании суда заявил адвокат Насирова Андрей Кузьменко в прямой трансляции "Радио Свобода".

"Данный паспорт является уже неактивным, поскольку использованы полностью все страницы и продырявлены", - заявил Кузьменко.

"Его сотрудники НАБУ видели во время обысков. Свидетелем этого обыска является непосредственно жена господина Насирова Екатерина Глимбовская, которая лично может подтвердить, что во время обыска детективы НАБУ отказались брать этот паспорт и изымать его, поскольку он уже недействительный", - добавил адвокат.

Позже адвокат передал судье этот паспорт.

Как сообщалось, прокурор САП Роман Симкив в среду, 7 июня, на рассмотрении Соломьянськгого районного суда Киева заявил, что отстранен глава ДФС Роман Насиров не сдал еще один украинский загранпаспорт.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поездки на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насиров.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.