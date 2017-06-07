Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко убеждает голову ОБСЕ в необходимости полицейской миссии на Донбассе

Среда, 7 июня 2017, 18:08

Президент Петр Порошенко призвал председателя ОБСЕ Себастьяна Курца ускорить консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он заявил во время встречи с Курцом, который помимо председательства в ОБСЕ является еще и Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии.

Порошенко привлек внимание к "грубому нарушению Кремлем Минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе", передает пресс-служба украинского президента.

Особое внимание было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков. Порошенко отметил, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа Миссии в оккупированную территории вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона.

Порошенко подчеркнул необходимость усиления технических возможностей Миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ, из-за расширения возможностей для проведения удаленного мониторинга.

Кроме того, Порошенко отметил, что Кремль продолжает осуществлять шаги, направленные на интеграцию захваченных предприятий Донбасса к российской экономике.

Как известно, Украина выступает за введение полицейской миссии в Донбассе. Однако Россия выступает против. В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения в Донбассе, стрелковым оружием.

23 апреля на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.
Один из членов миссии погиб, двое были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медицинский работник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: