Олифер: Удалось договориться о погашении части долга ОРЛО за воду

Удалось договориться о погашении части задолженности за потребленную в отдельных районах Луганской области воду.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В рамках экономической подгруппы удалось договорится о погашении части задолженности за потребленную в ОРЛО воду. Нужно отдельно подчеркнуть, что, несмотря на большой долг, Попаснянский водоканал продолжает поставлять воду на неподконтрольную Украине часть Луганской области", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, главным вопросом на заседании Трехсторонней контактной группы стал вопрос безопасности, который является ключевым для решения всех остальных составляющих Минских соглашений.

Отдельно украинская сторона в очередной раз высказала встревоженность нарастающей агрессией по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которая имеет место на неподконтрольной Украине части Донбасса, ранее один из таких случаев насилия привел к гибели сотрудника миссии.

"Наблюдатели ОБСЕ должны получить беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая украинско-российскую границу. Для дальнейшего урегулирования вопроса контроля над границей необходимо создание специальной рабочей подгруппы по границе", - отметила Олифер.

"В ОРДЛО должны отказаться от рейдерского захвата украинских и европейских предприятий, как государственных, так и частных, а также от установления т.н. "границы" и рублевой зоны на территории ОРДЛО. Также мы требуем отмены указа президента России о признании псевдокументов ОРДЛО", - напомнила она.

Для скорейшего освобождения заложников, по словам Олифер, в гуманитарной подгруппе детально обсудили итоги верификации. Она отметила, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская также принимала участие в заседании ТКГ в среду.

Кроме того, во время заседания Международный Комитет Красного Креста представил предложения по реконструкции моста в Станице Луганской, которые украинская сторона поддержала.

Украинская правда