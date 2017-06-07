Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Олифер: Удалось договориться о погашении части долга ОРЛО за воду

Среда, 7 июня 2017, 18:40

Удалось договориться о погашении части задолженности за потребленную в отдельных районах Луганской области воду.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В рамках экономической подгруппы удалось договорится о погашении части задолженности за потребленную в ОРЛО воду. Нужно отдельно подчеркнуть, что, несмотря на большой долг, Попаснянский водоканал продолжает поставлять воду на неподконтрольную Украине часть Луганской области", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, главным вопросом на заседании Трехсторонней контактной группы стал вопрос безопасности, который является ключевым для решения всех остальных составляющих Минских соглашений.

Отдельно украинская сторона в очередной раз высказала встревоженность нарастающей агрессией по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которая имеет место на неподконтрольной Украине части Донбасса, ранее один из таких случаев насилия привел к гибели сотрудника миссии.

"Наблюдатели ОБСЕ должны получить беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая украинско-российскую границу. Для дальнейшего урегулирования вопроса контроля над границей необходимо создание специальной рабочей подгруппы по границе", - отметила Олифер.

"В ОРДЛО должны отказаться от рейдерского захвата украинских и европейских предприятий, как государственных, так и частных, а также от установления т.н. "границы" и рублевой зоны на территории ОРДЛО. Также мы требуем отмены указа президента России о признании псевдокументов ОРДЛО", - напомнила она.

Для скорейшего освобождения заложников, по словам Олифер, в гуманитарной подгруппе детально обсудили итоги верификации. Она отметила, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская также принимала участие в заседании ТКГ в среду.

Кроме того, во время заседания Международный Комитет Красного Креста представил предложения по реконструкции моста в Станице Луганской, которые украинская сторона поддержала.

Украинская правда

Темы: КучмаМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: