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День в АТО: 34 обстрела, в том числе из "Градов", 2 погибших, 11 раненых

Среда, 7 июня 2017, 19:27

С начала суток пророссийские боевики 34 раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения.

Как сообщает пресс-центр АТО, особенно напряженной ситуация в среду была на Луганском направлении.

"В частности, украинских воинов, которые держат оборону в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское, боевики интенсивно в течение дня обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, времени от времени - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП", - говорится в сообщении.

На том же направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов били неподалеку Золотого и Станицы Луганской. Из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новоалександровки.

На Приморском направлении около 14.00 часов украинские позиции в районе Чермалыка боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

"Там же, а также вблизи Широкино, противник сегодня вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки", - сообщили в пресс-центре АТО.

На Донецком направлении еще на рассвете боевики ударили по украинским опорным пунктам в пригороде Авдеевки со 122-мм артиллерийских систем. Там же, а также в районе Луганского и Зайцево, подконтрольные России НВФ систематически обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм.

Украинская правда

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Темы: АТО
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