Подавляющее большинство украинцев видят весь Донбасс в составе Украины

Подавляющее большинство украинцев считает, что оторванная войной часть Донецкой области должна оставаться в составе Украины.



Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института.



Региональный директор МРИ по Евразии Стивен Никс заявил, что после трех лет продолжающегося конфликта в восточной части Украины, который привел к гибели 10 000 и перемещений более 1,7 миллиона человек, украинцы решительны в своем стремлении восстановить территориальную целостность страны.



"Эти данные очень важны, так как они свидетельствуют, что украинский народ не принимает разделение своей страны", - сказал он.



Около 80 процентов украинцев по всей стране и 73 процентов в Донбассе считают, что неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны оставаться под контролем Украины.



"Только шесть процентов по всей стране и в 4% в оккупированном Донбассе считают, что эти районы должны быть либо отделены от Украины или стать частью России", - говорится в пресс-релизе.



Указывается, что 72 процента жителей Донбасса выступают за создание рабочих мест и экономического улучшения в качестве лучших способов для сохранения Донбасса частью Украины.



В то же время у украинцев просили оценить политическую ситуацию в стране.



В частности, 72% опрошенных считают, что страна в целом движется не в правильном направлении. 13% опрошенных считают, что в правильном.



Главными проблемами для Украины опрошенные называют войну на Донбассе, коррупцию во власти и низкий уровень промышленного производства.



Для себя лично украинцы считают главными проблемами обесценивания гривны, безработицу и войну на Донбассе.



Опрос проводился с 21 апреля по 5 мая на всей территории Украины, кроме неподконтрольных Киеву территориях.



Украинская правда