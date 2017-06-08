Трамп предложил кандидатуру нового директора ФБР
Президент США Дональд Трамп назначил адвоката Кристофера Рэя новым директором Федерального бюро расследований.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Президент объявил о своем решении через "Твиттер", не оповестив заранее однопартийцев в Конгрессе.
С 2003 по 2005 год Кристофер Рэй возглавлял Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Ранее в качестве прокурора занимался раскрытием террористической сети, причастной к терактам 11-го сентября, и курировал громкое дело против коррумпированных руководителей компании Enron, объявившей банкротство.
По оценке обозревателей, авторитет Рэя высок среди законодателей от обеих партий, и его кандидатура будет без труда одобрена Сенатом.
Предшественник Рэя на посту директора ФБР Джеймс Коми был уволен президентом Трампом 9-го мая.
В четверг, 8-го июня, Коми выступит в сенатском Комитете по разведке, который проводит расследование предполагаемого вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США.
Ранее Коми заявил, что Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности.