В районе Марьинки идут бои, эвакуация пока невозможна – ОГА
Четверг, 8 июня 2017, 11:05
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает об ухудшении ситуации возле Марьинки.
Об этом он пишет в Facebook в четверг.
"По состоянию на 10:00 по оперативной информации имеем такую картину: на линии Каменка-Крутая Балка – обострение. Рядом с насосной станцией №1 (это район Марьинки, вблизи Васильевки) прозвучало около 40 взрывов", – пишет он.
По оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, возможности эвакуировать людей пока нет.
Украинская правда