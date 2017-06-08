Поклонская просит ФСБ проверить Transparency International

Так называемый депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская после публикации Transparency International Russia о ее квартире в Донецке попросила генпрокурора, ФСБ и Следком проверить эту организацию.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Прошу провести проверку по деятельности АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений", — говорится в обращении Поклонской.

Она считает, что материал о ее имуществе, опубликованный на официальном сайте организации, содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

Ранее российское отделение Transparency International выявило у Натальи Поклонский незадекларированную квартиру в Донецке.

Поклонская заявила, что квартиру в Донецке ей "подбросили".

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины в АР Крым, после оккупации Крыма она перешла на службу РФ, была назначена оккупантами прокурором Крыма. В сентябре Россия провела в Госдуму, в том числе в оккупированном Крыму выборы. Украина эти выборы не признает. Поклонская объявлена в розыск украинскими правоохранителями.