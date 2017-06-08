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Порошенко: За подписание контракта с РФ в 2009 году должна быть ответственность

Четверг, 8 июня 2017, 13:08

Президент Петр Порошенко считает, что те, кто в 2009 году подписывал газовый контракт с Россией, должен понести политическую ответственность.

Об этом он сказал во время выступления на Киевщине.

"Несколько дней назад произошло знаковое событие: Украина выиграла Стокгольмский арбитраж... в России", - сказал он, назвав контракт 2009 года "преступным".

"Есть много разговоров о том, что какая-то ответственность должна быть. В Библии написано "Не суди и не судим будешь". Я говорю не об уголовной ответственности, это не дело президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности, когда вы поставили страну на колени и сегодня это доказано не политиками, а не внутренними экспертами, а самой международной судебной инстанцией доказано, что сданы интересы Украины", - сказал он.

Порошенко заявил, что Украина переплачивала России из-за коррупционной составляющей.

"И самое главное, мы остановили, чтобы газ был политическим оружием против нашего государства", - сказал он.

Как известно, в 2009 году тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко и президент РФ Владимир Путин договорились о подписании контракта на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах.

Этот документ был подписанного 19 января руководителями "Нафтогаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Тимошенко и Путина.

НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Подробнее о решении арбитража читайте здесь.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоТимошенкогаз
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