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Тимошенко не собирается отчитываться о контракте с РФ на комитете

Четверг, 8 июня 2017, 14:49

Председатель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не собирается идти на слушания по газовому контракту с РФ в 2009 году на Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

"Мы не собираемся ходить на те кулуарные курултаи (курултай – национальный съезд крымских татар – ред.)", - сказала Тимошенко.

В то же время секретарь комитета Иван Винник из фракции БПП сообщил, что слушания по газовому контракту с Россией от 2009 года в комитете состоятся на следующей пленарной неделе.

"Слушание должно состояться на следующей пленарной неделе", - сообщил секретарь, отметив, что Юлию Тимошенко еще официально не пригласили на заседание, однако планируют это сделать.

Пресс-служба "Батькивщины" обнародовала заявление Тимошенко, в котором она обвиняет "уголовную стаю Порошенко" в том, что она сделала Тимошенко "главным врагом".

"Сегодня вокруг главного олигарха страны Петра Порошенко собралась вся уголовная стая и Януковича, и современные политики, которых он привел. И они выбрали меня и партию "Батькивщина" своим главным врагом, потому что сегодня в стране наибольшая поддержка у меня и у нашей команды", - цитирует пресс-служба партии.

Как известно, решение о проведении слушаний комитет принял в среду 7 мая.

Порошенко 8 мая заявил, что те, кто в 2009 году подписывал газовый контракт с Россией, должен понести политическую ответственность.

Темы: РосcияТимошенкогаз
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