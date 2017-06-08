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Кабмин подумает о судьбе Балчуна после его отчета

Четверг, 8 июня 2017, 14:49

Кабинет министров рассмотрит вопрос о продлении контракта с генеральным директором ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном после его отчета.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил журналистам, передают "Українські новини".

"Контракт (с Балчуном) завершился – и вопрос о его продления или непродления будет, только когда будет отчет", – сказал он.

Премьер надеется, что этот отчет будет представлен правительству в ближайшее время.

Как известно, контракт с Балчуном истек 5 июня. Он готов был продолжить работу в качестве главы "Укрзализныци".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на отставке Балчуна и готов предложить 3 кандидатуры на этот пост.

Он также намерен лично контролировать вопрос причастности главы комитета по вопросам транспорта Ярослава Дубневича (БПП) и его брата к коррупции в "Укрзализныце".

Темы: Укрзализныцякадры
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