У Путина озабочены движением Украины в НАТО: "Грозит безопасности РФ"

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена расширением НАТО.



Так он прокомментировал курс Украины на вступление в альянс, передает российское агентство РБК.



Украина, по словам Пескова, является страной, в которой "продолжается гражданская война".



"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности", - заявил он.



По словам Пескова, решение о принятии новых стран в альянс "принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом".



Как известно, в четверг Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.