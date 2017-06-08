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Боевики снова обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранена женщина

Четверг, 8 июня 2017, 15:59

Незаконные вооруженные формирования ОРДО снова обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области, в результате чего ранения получила женщина.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что 8 июня, около 13.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта.

В результате обстрела была ранена 50-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с диагнозом: осколочное ранение бедра. Ее состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Подробности происшествия уточняются.

Украинская сторона осудила действия НЗФ ОРДО по обстрелах населенных пунктов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", – резюмируют в СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТОтерроризмДонбасс
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