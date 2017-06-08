Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК назначило полную проверку деклараций Гонтаревой

Четверг, 8 июня 2017, 16:24

Нацагентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в НАПК.

По его данным, агентство приняло решение, которым поручило заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева.

Также в документе значатся заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, первый заместитель начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан и другие.

Как известно, за 2016 год глава Национального банка задекларировала 56,95 миллиона гривен доходов и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счете.

В 2015 году Гонтарева задекларировала 1,831 млн долларов и 61,934 тыс. гривен на банковских счетах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонтареваНБУдекларацииНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Гонтарева
У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне
НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка
СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: