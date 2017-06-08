Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу на востоке и юге грозы, велик риск пожаров

Четверг, 8 июня 2017, 16:34

В пятницу, 9 июня, в Украине сохранится умеренно теплая погода, на юге и востоке ожидаются грозовые дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от 23 до 29 градусов.

В восточной части Украины 9 июня – грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погода 9 июня
Погода 9 июня

Кроме того, 9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность (5 класса), информирует ГСЧС.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

При этом, по предварительному прогнозу синоптиков, в выходные станет даже немного прохладнее, а грозы будут перемещаться по стране.

Прогноз на 10 июня
Прогноз на 10 июня
Предварительный прогноз на 11 июня
Предварительный прогноз на 11 июня



Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: