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Липецкая Roshen отказывается платить налоги в РФ

Четверг, 8 июня 2017, 17:03

Российский суд рассмотрит иск Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" с требованием освободить предприятие от уплаты в бюджет РФ 48 млн рублей налогов.

Об этом пишет российское информагентство "Интерфакс".

"Арбитражный суд Липецкой области 20 июня рассмотрит иск АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" о признании незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) по Липецкой области о выплате в бюджет более 48 млн рублей", - говорится в сообщении.

Из материалов суда следует, что в марте 2017 года Межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области якобы выявила правонарушение и начислила кондитерской фабрике недоимку по налогу на добавленную стоимость в сумме 28,66 млн рублей, пеню в 8,3 млн рублей и штраф в размере 11,45 млн рублей.

31 мая в суд поступил иск липецкой фабрики о признании решения МИФНС незаконным. 5 июня суд принял заявление к рассмотрению.

Кроме того, "Рошен" подала ходатайство о принятии обеспечительной меры в виде запрета МИФНС проводить действия, связанные с исполнением своего решения. В нем фабрика указывает на то, что принудительное решение причинит значительный ущерб предприятию.

Однако, говорится в сообщении, суд решил "заявление фабрики "Рошен" об обеспечении иска оставить без движения". Он предложил заявителю до 16 июня представить суду бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам и другие материалы для подтверждения оснований применения обеспечительных мер.

Как известно, с 1 апреля Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены в течение апреля - мая.

Темы: RoshenРосcияналоги
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