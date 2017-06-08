ДМС предупредила о случаях мошенничества при оформлении ID-паспортов

Государственная миграционная служба сообщает о случаях мошенничества с электронной очередью при оформлении иностранных и ID-паспортов.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Ежедневно "отлавливаются" и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для последующей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются", - отметили в ГМС.

В Миграционной службе напомнили, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому при любых обстоятельствах не следует покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будет аннулировано до даты приема, и оформить документ по этим записям не удастся.

Также ГМС советует гражданам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в значительно более комфортных условиях, поскольку из-за сезонного повышения спроса на загранпаспорта образовались очереди у подразделений, в которых можно оформить документы.

Согласно последним изменениям в законодательство, инициированных миграционной службой, биометрические документы можно оформить, кроме подразделений миграционной службы и "Паспортных сервисов", еще и в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В целом, согласно информации, в мае текущего года граждане оформили почти 340 000 иностранных и 85 000 ID-паспортов. Для сравнения: в апреле 2017 оформлено 216 000 загранпаспортов, в мае 2016 года - 192 000.

Украинская правда