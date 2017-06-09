Хроника 9 июня. В АТО погибает первый ребенок, а "регионалы" собирают миллионеров

Найцікавіше: 2011. Янукович-"стоматолог" увійшов до сотні багатіїв, а імперія Фірташа подорожчала на 540% 2014. У Слов'янську в АТО загинула перша дитина 2015. Масштабна пожежа на нафтобазі під Києвом

2001, субота

Український народний рух та Народний рух України підписали декларацію про об'єднання. Підписання було освячене главою УПЦ КП Філаретом у присутності екс-прем'єра Віктора Ющенка. На думку спостерігачів, це – кроки до формування єдиного правого блоку, який запропонують очолити Ющенку.

2002, неділя

Президенти України та Росії підписали заяву про стратегічну співпрацю країн у газовій сфері. Вона передбачає у тому числі створення спільного підприємства з управління і розвитку газотранспортною системою України. Натомість Росія має відмовитися від планів побудувати газопровід в обхід України.

2003, понеділок

Президент Кучма заборонив керівництву Національної телекомпанії проводити прямі ефіри за участю депутатів, стверджує глава комітету парламенту зі свободи слова Микола Томенко.

2004, середа

"Тільки якщо мене будуть вести на шибеницю". Так спікер Володимир Литвин відповів на питання, що може змусити його висунути свою кандидатуру на президентських виборах. Цього дня Литвин очолив Аграрну партію України та заявив, що підтримує кандидатуру Януковича в президенти.

2005, четвер

– 56% українців вважають, що російська мова має отримати статус другої державної, а 54% виступають за запровадження подвійного громадянства з Росією. Такими є результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології та соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

– Опальний російський олігарх Борис Березовський запевняє, що готовий вкласти свої мільярди в економіку України, але ніяк не може отримати української візи.

2006, п'ятниця

Коаліціада – 2006. "Наша Україна", БЮТ та СПУ ніяк не можуть дійти згоди, хто стане новим спікером. Прем'єр Юрій Єхануров розповів подробиці переговорів. На прем'єра Тимошенко згодні всі учасники переговорів. "Наша Україна", яка має другу у майбутній коаліції кількість депутатів, упевнена, що крісло спікера має дістатись їй. "НУ" навіть запропонувала іншому кандидату в спікери голові СПУ Олександру Морозу посаду з президентської квоти, але той відмовився. А в БЮТ наголошують, що не бачать в спікерському кріслі Петра Порошенка.

2008, понеділок

– Хоча депутати Юрій Бут і Ігор Рибаков вийшли з коаліції, спікер Арсеній Яценюк стверджує, що говорити про її розпад завчасно. Він підкреслює, що сьогодні доля коаліції – в його руках, бо саме він може виголосити про припинення її діяльності.

– Протягом десяти останніх днів в Україні четверо засуджених вкоротили собі віку, стверджують у Вінницькій правозахисній групі. Правозахисники розповідають про тортури в місцях позбавлення волі та просять омбудсмана втрутитися.

2009, вівторок

– Конституційний суд постановив, що повноваження депутатів і міських голів складають відповідно 5 і 4 роки незалежно від того, чи були вони обрані на чергових виборах, або позачергових. До КС звернулася мерія Києва. Міський голова Леонід Черновецький був переобраний мером на позачергових виборах 2008 року, тож постанова суду йому на користь.

– Парламентська республіка і всенародне обрання прем'єра – подібні зміни, на думку голови уряду Юлії Тимошенко, необхідно внести в Конституцію.

2010, середа

– Помер керівник фракції БЮТ у Київраді Олександр Зінченко. У парламенті IV скликання Зінченко був віце-спікером, а в 2005 році обіймав посаду керівника Секретаріату президента Ющенка.

– Кабмін Миколи Азарова винайняв іноземних аудиторів, щоб вони розслідували діяльність попереднього українського уряду.

У БЮТ називають це переслідуванням лідера опозиції на гроші платників податків.

– Чисельність Чорноморського флоту Росії скоротять, кажуть у російській Раді Федерації, натомість забезпечать його новою зброєю. Тим часом влада Севастополя вимагає від Міноборони України звільнити керівника ТРК ВМС України Мирослава Мамчака – за "розпалювання ворожнечі до братнього російського народу".

2011, четвер

– Європарламент прийняв резолюцію, в якій висловив занепокоєння зростанням вибіркового переслідування діячів політичної опозиції в Україні і підкреслив, що зміцнення верховенства права та боротьба з корупцією важливі для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

– Старший син президента Олександр Янукович увійшов до сотні найбагатших людей України. Журнал "Кореспондент" оцінив його статки в 130 мільйонів долларів. Януковичу належить будівельна корпорація "МАКО" та 100% акцій Всеукраїнського банку розвитку.

А бізнес-імперія Дмитра Фірташа за один лише рік подорожчала на 540%.

Взагалі кожен четвертий із сотні найбагатших українців належить до Партії регіонів.

2012, субота

Євро-2012 стартувало. Україна приймає перших фанатів. Після футбольного матчу Росія-Чехія у Львові сталися перші сутички між фанатами збірної Росії, які скандували "Росіяни вперед!" і "Росія, Росія!" та прихильниками національної збірної Україні.

2013, неділя

У Хмельницькому відбувся марш опозиційних сил у рамках загальнонаціональної акції протесту "Вставай, Україно!" Колону очолили голова парламентської фракції "Батьківщини" Арсеній Яценюк та лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Усі оргпитання про акції опозиції напряму погоджуються з її лідером Юлією Тимошенко, – так Яценюк відповів на питання щодо недавнього заклику Тимошенко припинити акцію "Вставай, Україно!"

2014, понеділок

– У зоні проведення АТО загинула перша дитина. Восьмирічний малюк помер у Слов'янську через осколкове поранення.

– У полоні терористів перебувають шість українських військовослужбовців. Речник АТО Владислав Селезньов розмістив відео, на якому журналісти російських телеканалів проводять допит солдатів.

2015, вівторок

– Під Києвом, у Васильківському районі сталася велика пожежа на нафтосховищі, що знаходиться поруч із військовою частиною. До гасіння залучили понад 300 осіб. Внаслідок пожежі загинуло шестеро осіб, 18 чоловік травмовано. Катастрофа триватиме 8 днів.

– Вісім військових загинули і ще 5 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В окупованому Криму п'ятьох проукраїнських ультрас, фанатів місцевого ФК "Севастополь" заочно засудили до 15 років позбавлення волі – "за тероризм". Самі фанати встигли до суду залишити півострів.

2016, четвер

– Один військовий загинув і ще 5 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Безпорядки у міськраді Львова. Активісти, що вимагають відставки мера Садового через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі, увірвалися в сесійну залу та захопили трибуну. Засідання прийшлося закрити.

Пожежа на Львівському полігоні ТПВ почалася 28 травня. Через зсув сміття троє рятувальників загинули.

– Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг майже вдвічі підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення. З 534 гривень за 1 Гкал ціна піднялася до 1043 гривень.

Рустем Халілов, для УП