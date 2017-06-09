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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички

Пятница, 9 июня 2017, 08:49

Внучка и приемная дочь одного из бывших руководителей СССР Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла.

Об этом сообщил "РИА Новости" источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел на станции "Солнечная" Киевского направления Московской железной дороги.

По словам источника, 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково – Москва.

Юлия Хрущева
Юлия Хрущева
А. Соломонов (РИА Новости)

В пресс-службе управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей.

В справочной службе столичной скорой помощи агентству подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом: "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня (8 июня) умерла".

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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