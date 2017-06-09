Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко говорит, что рассказал НАБУ все об имуществе – а дома брата

Пятница, 9 июня 2017, 10:18

Городско глава Киева Виталий Кличко уверяет, что задекларировал все свое имущество и предоставил всю информацию о нем Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом он написал 9 июня в Facebook.

"О "сенсации" о якобы расследование моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию? Да. Это их работа – проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять, даже когда дела практически нет и когда заставляют делать это повторно", – отметил Кличко.

"Всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно. Все, что принадлежит мне, я задекларировал – честно и в соответствии с законодательством", – заявил столичный мэр.

"Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свои благосостояния? Об этом знает весь мир. Поэтому, "друзья", не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться", – добавил он.



Накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации экс-боксером, а нынче киевским главой Виталием Кличко.

В частности, речь идет о неуказанных в электронной декларации особняках в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко.

Темы: Виталий КличкодекларацииденьгиНАБУКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: