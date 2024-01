Тереза Мэй не подаст в отставку с должности премьера Британии – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам досрочных выборов.

Об этом сообщает ВВС.

"Тереза ​​Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг.

Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes

Big prob for May if tries to stay - her mantra was give her more seats cos she doesn't have enough authority - she has a LOT less this morn