Гройсмана в Раде спросили о двойном гражданстве министров

Премьер Владимир Гройсман не располагает информацией, что кто-то из его министров имеет двойное гражданство.

Об этом премьер сообщил 9 июня на заседании Верховной Рады, отвечая на вопросы нардепов.

"По имеющейся у меня информации, по гражданству никаких нарушений действующего законодательства ни одним членом правительства нет. Если у вас есть информация, что кто-то имеет двойное гражданство и нарушает закон, пожалуйста, дайте мне эту информацию, и я ее проверю", - сказал Гройсман.

Как известно, Конституция четко определяет, что в Украине есть единственное гражданство. В то же время в Основном законе не прописан механизм ответственности за нарушение этой нормы.

Как сообщалось, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко.



16 мая 2017 года Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Артеменко, поскольку его лишили украинского гражданства.

Законопроект №6175 авторства президента Петра Порошенко "О гражданстве Украины", который запрещает украинцам двойное гражданство, находится на доработке Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Олег Твердь, УП