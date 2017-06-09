КИУ: Бойко и Тимошенко – наименее эффективные лидеры фракций

Самые эффективные лидеры фракций Верховной Рады – Артур Герасимов и Максим Бурбак, а наименее эффективные – Юрий Бойко и Юлии Тимошенко.



Об этом свидетельствует рейтинг за 2017 год, составленный "Комитетом избирателей Украины" в рамках проекта "Дословно".



Рейтинг составлен на основе таких критериев: посещаемость заседаний ВР и комитета, участие в голосованиях, успешность законопроектов и поправок, качество законопроектов (на основании выводов Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и Министерства финансов). По каждому из 5 показателей выставляли оценку от -3 до +3, в зависимости от результата главы фракции по сравнению с другими. Максимальная оценка составляла +15 баллов.



В результате лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов получил +9 баллов, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбаки +5, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко по +2,5, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко -7,5, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко -11,5.

Эффективность лидеров фракций ВР КИУ





Герасимов занял первое место в рейтинге, посетив 91% заседаний парламента и приняв участие в 83% голосований, что является наилучшим показателем среди лидеров фракций. Он также посетил 86% заседаний комитета по вопросам безопасности и обороны, членом которого он является. Герасимов инициировал 12 законопроектов, 2 из которых стали законами.



На втором месте – Бурбак: он посетил 87% заседаний ВР и принял участие в 68% голосований. Глава фракции "Народного фронта" лучше прочих глав фракций посещал заседания комитета: он был на 7 из 8 заседаний комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью. Бурбак стал автором 2 принятых законов и еще 5 его инициатив были рекомендованы к принятию за основу.



Третье место в рейтинге разделили Березюк и Ляшко.



Березюк посетил 78% заседаний Верховной Рады и принял участие в 76% голосований. Он был на 86% заседаний комитета по вопросам местного самоуправления, зарегистрировал 4 законопроекта, ни один из которых пока не вступил в силу.



Ляшко посетил 96% заседаний парламента, но пропустил половину голосований. Он присутствовал только на трети заседаний комитета по вопросам налоговой политики. Инициировал рекордные 38 законопроектов, 2 из которых стали законами. При этом 10 законопроектов лидера "радикалов" получили негативный вывод Минфина за их нереалистичность.



А у Бойко и Тимошенко низкие показатели посещаемости комитетов, они игнорировали голосования в Верховной Раде и не продемонстрировали активности в законодательной работе.



Бойко посетил все 100% заседаний парламента, но участвовал только в 2% голосований. За пять месяцев года лидер фракции "Оппоблока" проголосовал 36 раз из 1809 возможных. Бойко не посетил ни одного из восьми заседаний комитета. Он зарегистрировал 3 законопроекта, 2 из которых получили негативные выводы Минфина и ГНЭУ. Бойко не предлагал поправок.



А Тимошенко посетила 61% заседаний ВР, что является наихудшим показателем среди глав фракций. По данным письменной регистрации, в январе-мае лидер "Батькивщины" пропустила 23 из 53 заседаний (15 – по неизвестным причинам). Всего в этом году она участвовала только в 18% голосований (336 из 1809). Тимошенко посетила только 1 из 7 заседаний комитета, инициировала 5 законопроектов (ни один из которых не вступил в силу) и не предложила ни одной правки.