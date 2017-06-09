Во Львове ночью построили мусорные баррикады

Жители Львова ночью 8 июня перекрывали улицы, требуя вывезти мусор с площадок.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Варта1.

Как отмечается, в четверг в 22.30 люди перекрыли в двух местах улицу Городоцкую (у здания №288 и 277), а также перекресток улиц Троллейбусная-Рубчака.

"Мусора много - хватит на стену в полтора метра, шириной во всю Городоцкую. Добираясь домой, рекомендую заранее учесть эту ситуацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Львовского городского совета "Украинской правде" отметили, что мусором перекрывали только одну улицу.

"Мусором перекрывали только Городоцкую, 207. Ночью коммунальщики ее убрали", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, на сайте Львовского горсовета сообщается, что на пятницу, 9 июня, мусор не вывезен из 418 мусорных площадок города, в том числе с 2 контейнерных площадок учреждений здравоохранения и 8 площадок учебных заведений.

Как известно, 30 мая 2016 года на Грибовицкой свалке произошел завал, после того, как там возник пожар.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор начали вывозить в другие города Украины. Жители этих городов неоднократно выражали свой протест против таких действий.

В сентябре 2016 года мэр Андрей Садовый заявил, что Львов более 100 дней находится в "мусорной блокаде".

В марте 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у мэра Львова Андрея Садового есть все необходимые условия для создания полигона для мусора.

Больше по теме читайте в статье "Львов SOS: итоги мусорного года".

Украинская правда