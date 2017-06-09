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Порошенко объясняет: сначала реформы, потом – заявка в НАТО

Пятница, 9 июня 2017, 13:53

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса Украины на членство в НАТО, поскольку эта инициатива была согласована с ним.

Об этом он  сказал журналистам в пятницу в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно же подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона", – отметил глава государства.

Вместе с тем Порошенко подчеркивает первоочередность проведения реформ с целью приведения государства в соответствие с критериями НАТО перед подачей заявки на членство в этой организации.

"Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства", – сказал президент.

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Как известно, 8 июня Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.

Темы: НАТОПорошенко
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