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У работников на полставки пенсия будет меньше

Пятница, 9 июня 2017, 14:00

Граждане Украины, которые работают не полный рабочий день, будут получать меньшую пенсию.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с региональными журналистами в Киеве.

На вопрос, будут ли те, кто работает на полставки, получать меньшую пенсию, или им придется работать 50 лет, он ответил, что работать на стаж 50 лет не придется, но формула начисления пенсии будет базироваться на сделанных взносах в Пенсионный фонд.

"Это тоже справедливость", – сказал премьер.

А на вопрос, нужно ли будет женщине "покупать" стаж, если она несколько лет была в декрете, Гройсман подчеркнул, что речь идет не о покупке, а о компенсации.

Премьер отметил, что возможно будет компенсировать недостаток стажа "в пределах 2 лет".

Ранее сообщалось, что Украина не будет повышать возраст выхода на пенсию – это будет 60 лет.
 
Алена Рощенко, УП

Темы: пенсииГройсманКабинет министровреформы
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