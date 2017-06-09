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НАТО: Россия силой захватила Крым и подрывает демократию кибератаками

Пятница, 9 июня 2017, 14:02

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер поставила уровень угрозы России наряду с терроризмом и распространением ядерного оружия.

Об этом Гетемюллер заявила в своем выступлении в пятницу, 9 июня, на Пражской конференции по безопасности, сообщает Укринформ.

"Перед нами стоят комплексные и долгосрочные вызовы: более самоуверенная Россия, силой захватила Крым - суверенную территорию Украины. А также подрывает демократию через пропаганду и кибератаки", - сказала представительница НАТО.

Гетемюллер также отметила, что уровень угрозы для евроатлантического сообщества от России такой же, как от терроризма, распространения оружия массового уничтожения, ядерных и ракетных испытаний.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков, комментируя курс Украины на вступление в альянс, заявил, что Москва обеспокоена расширением НАТО.

Темы: Росcия
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