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Оборудование из ОРДЛО вывозится в Россию – Порошенко

Пятница, 9 июня 2017, 14:33

Оборудование из захваченных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей предприятий демонтируется и вывозится в Россию.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 9 июня во время совместной пресс-конференции в Харькове с главой Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщает "Укринформ".

"Захват и "конфискация" собственности, которая принадлежит Украинскому государству и украинским гражданам, – это также полностью уголовные дела. И что меня еще более беспокоит – оборудование из этих предприятий демонтируется и отправляется в Россию. Это полностью неприемлемо", – сказал Порошенко.

Президент также указал на то, что Россия не выполняет Минские договоренности, отправляя на оккупированные территории вооружение и военную технику, признав фейковые документы фейковых республик, а также внедряя на этих территориях рублевую зону.

Темы: Донбасс
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