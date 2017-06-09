Оборудование из ОРДЛО вывозится в Россию – Порошенко

Оборудование из захваченных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей предприятий демонтируется и вывозится в Россию.



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 9 июня во время совместной пресс-конференции в Харькове с главой Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщает "Укринформ".



"Захват и "конфискация" собственности, которая принадлежит Украинскому государству и украинским гражданам, – это также полностью уголовные дела. И что меня еще более беспокоит – оборудование из этих предприятий демонтируется и отправляется в Россию. Это полностью неприемлемо", – сказал Порошенко.



Президент также указал на то, что Россия не выполняет Минские договоренности, отправляя на оккупированные территории вооружение и военную технику, признав фейковые документы фейковых республик, а также внедряя на этих территориях рублевую зону.