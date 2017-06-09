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Порошенко: Есть лишь одно средство усадить РФ за стол переговоров

Пятница, 9 июня 2017, 15:10

США имеют постоянное представительство на уровне посла в "нормандском формате" по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, поэтому Вашингтон знаком с ситуацией и находится в постоянной координации с Украиной.

Об этом заявил 9 июня президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Харькове с главой Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщает "Укринформ".

"Мы на постоянном контакте с нашими американскими партнерами. США на постоянной основе присутствуют в "нормандском формате" на уровне посла, имеют полную информацию и остаются в координации", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что не видит никакой опасности для изменения политики санкций США относительно РФ за ее агрессию против Украины:

"Мы имеем четкий месседж от США, что они потребуют введения и ужесточения санкций против РФ, если Россия не имплементирует Минск".

Порошенко отметил, что санкции – это единственный инструмент, который заставит Россию сесть за стол переговоров и имплементировать Минские договоренности.

"Я горд, что существует единство и солидарность со стороны ЕС и США, стран "Большой семерки" в вопросе требований по имплементации Минских договоренностей и санкций против России, в случае, если эта имплементация не произойдет", – добавил глава государства.

Темы: санкцииРосcияМинские соглашенияСША
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