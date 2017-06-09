Выходные в Украине без жары, немного с грозами, ветром и риском пожаров

В ближайшие выходные, 10-11 июня, в Украине будет от 20 до 27 градусов тепла днем, в субботу ожидают грозы на западе и востоке, в воскресенье – только в западных областях.



При этом в воскресенье на севере станет на несколько градусов теплее по сравнению с субботой, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

10 июня в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях и в аннексированном Крыму, а ночью также в Одесской и Николаевской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с, предупреждают синоптики.

Погода 10 июня

В субботу также прогнозируют подъем уровней воды на Тисе неподалеку от Чопа (на 2-2,5 м). На Пруте рядом с Черновцами (Буковина) и на Днестре возле Залещиков (Тернопольская область) ожидается прохождение максимальных уровней паводка.



В то же время, 10-12 июня в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, большинстве районов Черкасской и Киевской областей будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз на 11 июня

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, как минимум до 14 июня чрезвычайная пожарная опасность (5 класса) сохранится в Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.



ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.



В Киеве и области в ближайшие три дня ожидается сухая и умеренно теплая погода. По состоянию на 15:00 пятницы воздух в столице – 22,5 градуса.

Погода в Киеве

С понедельника по всей Украине прогнозируют потепление.

Прогноз погоды на 12 июня

Алена Рощенко, УП