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НАБУ не видит оснований прекращать следствие против Охендовского

Пятница, 9 июня 2017, 16:12

Национальное антикоррупционное бюро считает, что собрало достаточно доказательств для суда над главой ЦИК Михаилом Охендовским.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По мнению НАБУ, доказательства, собранные детективами, в совокупности являются достаточными для сообщения председателю ЦИК о подозрении в его окончательной редакции и дальнейшего направления обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Однако, отмечают в бюро, сделать это по закону может только руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, поскольку именно он сделал первое сообщение о подозрении Охендовскому.

Кроме того, говорят в НАБУ, председатель САП не обязан согласовывать решение о приостановлении следствия в отношении председателя ЦИК с детективами бюро, поскольку является руководителем группы прокуроров.

В то же время Национальное антикоррупционное бюро не видит оснований для беспокойства со стороны САП в вопросе проверки достоверности подписей, равно как и относительно сроков давности записей в "амбарной книге ПР".

НАБУ обращает внимание, что достоверность подписей Охендовского была подтверждена дважды - экспертами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и комиссией экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

А тот факт, что последняя запись в "амбарной книге" ПР была сделана в декабре 2012 года, по мнению детективов НАБУ, кардинально не влияет на возможность доказательства фактов, которые в ней содержатся.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование против главы ЦИК, подозреваемого в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

В апреле НАБУ направило в САП окончательное подозрение Охендовскому.

Украинская правда

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Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураОхендовский
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