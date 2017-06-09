Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ

Пятница, 9 июня 2017, 16:17

В течение недели миссию ОБСЕ 14 раз не пускали для мониторинга: 11 раз боевики и 3 раза на контролируемой территории.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"В среду нашему патрулю в Новоазовске в Донецкой области возле границе с РФ перегородили дорогу 7 авто с вооруженными людьми, они задержали миссию на 20 минут, а затем приказали покинуть район", - сказал Хуг.

Он также отметил, что в ОРЛО наблюдателям уже в течение определенного периода отказывают предоставить доступ к дороге B66.

Таким образом, миссия не может установить, что же именно вызвало эскалацию на Донбассе.

В течение прошлой недели миссия зафиксировала 28 единиц оружия, которое не было отведено от линии разграничения: 5 в контролируемой Украины территории и 23 на территории, контролируемой боевиками.

Также миссия зафиксировала 6 тысяч случаев нарушения огня в период с 24 мая по 4 июня.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: