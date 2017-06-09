Безвиз: Для жителей Донбасса не будет спецконтроля на границе

Во время прохождения таможенного контроля жители Донбасса, имеющие биометрический паспорт, смогут на равных условиях с другими проходить проверку документов.



Об этом рассказал первый заместитель начальника отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, начальник штаба полковник Михаил Гриневич, передает Укринформ.



По его словам, дополнительный или усиленный контроль к таким гражданам применяться не будет.



"Меры усиления контроля как таковых для отдельной категории (жителей Донбасса - ред.) мы не предусматриваем. Для нас это граждане Украины. С 2015 года у нас в пунктах пропуска внедрена работа по базам данных Интерпола, есть определенные результаты, и они весьма существенны. Других мер не предполагается", - сказал Гриневич.



Он также отметил, что прохождение таможенного контроля будет одинаковым как для лиц с биометрическим паспортом, так и с обычным.



Как известно, Европейский союз считает контрпродуктивной идею, высказанную президентом Петром Порошенко, о введении загранпаспортов старого типа для жителей оккупированных Россией территорий.



Как известно, ранее президент Петр Порошенко предложил выдавать загранпаспорта старого образца жителям ОРДЛО и Крыма, чтобы не предоставлять им право на безвизовые поездки в ЕС.

Это предложение вызвало жесткую критику со стороны экспертов (см. публикацию "За границу "по-старому": почему идея Петра Порошенко грозит безвизу").