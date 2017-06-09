На Харьковщине проходят обыски по делу разворовывания земель

ГПУ совместно с СБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Держгеокадастра в Харьковской области, одной из РГА и по месту жительства причастных к преступлениям, связанных с изменением землепользователей.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Обыски проводятся Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Как указывает ГПУ, по постановлениям суда проводятся обыски в помещениях Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных государственных администраций этой области, а также по месту жительства должностных лиц этих государственных учреждений и других лиц, причастных к совершению противоправных действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом.

По обстоятельствам уголовного преступления земельные участки общей площадью около 5000 га, находившиеся в постоянном пользовании учебного заведения государственной формы собственности - Липковатовский аграрного колледжа, в нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины, были исключены из земель образования и безосновательно включены в земли запаса, а в дальнейшем переданы другим лицам в собственность и пользование.

Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными.

Украинская правда