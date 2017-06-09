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Целое артиллерийское подразделение боевиков обстреливало Каменку – штаб

Пятница, 9 июня 2017, 18:03

Пророссийские боевики 8 июня использовали ствольную крупнокалиберную артиллерию, обстреливая поселок Каменка на Донецком направлении.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер штаба АТО Антон Миронович.

"Это были не 82-мм мины, а ствольная артиллерия. Стопроцентно – калибра 122 мм. Характер некоторых воронок и осколков свидетельствует даже о 152 мм. Сейчас соответствующие специалисты выясняют", - написал он.

"Последствия обстрела указывают на применение уродами целого артиллерийского подразделения – вероятно гаубичную батарею. Предварительно насчитали 12 "приходов". То есть, как минимум, три залпа. Не исключено, что корректировал арту вражеский беспилотник. В некоторых дворах сразу по два попадания", - добавил Миронович.

По его словам результате обстрела разрушено несколько хозяйственных построек, поврежден трактор, оборваны линии электропередач и ранено 14-летнего юношу.

Украинская правда

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Темы: ДонбассАТО
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